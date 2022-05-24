В Башкирии 87-летняя бабушка и школьница чудом спаслись из огня

Госкомитет Башкирии по ЧС рассказал о случаях, когда пожарный извещатель помог спасти жизни людей.

Так, 13 мая 87-летняя жительница деревни Игнатовка Чишминского района отдыхала у себя в спальне. Внезапно она услышала звук извещателя из прихожей и сразу поспешила посмотреть, что стало причиной срабатывания. Оказалось, из-за искрения проводки начали гореть бумажные обои. На шум прибежал сосед пенсионерки – он помог потушить возгорание и проветрить помещение.