В Башкирии 87-летняя бабушка и школьница чудом спаслись из огня

Госкомитет Башкирии по ЧС рассказал о случаях, когда пожарный извещатель помог спасти жизни людей.
Так, 13 мая 87-летняя жительница деревни Игнатовка Чишминского района отдыхала у себя в спальне. Внезапно она услышала звук извещателя из прихожей и сразу поспешила посмотреть, что стало причиной срабатывания. Оказалось, из-за искрения проводки начали гореть бумажные обои. На шум прибежал сосед пенсионерки – он помог потушить возгорание и проветрить помещение.
Подобный случай произошёл в селе Кандры Туймазинского района в многоквартирном доме. Девочка вернулась из школы и включила газовую плиту, поставила на огонь чайник, но забыла убрать с него кухонное полотенце. Оно задымилось, сработал пожарный извещатель, а испуганная школьника сразу позвонила маме и побежала за помощью к соседям. К счастью, история закончилась благополучно.