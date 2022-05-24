В Башкирии стартовал пилотный проект в сфере здравоохранения

В Башкортостане стартовал пилотный проект в сфере здравоохранения. Площадкой его реализации стал Республиканский кардиоцентр. Пациентам с хроническими сердечными заболеваниями теперь доступно постоянное диспансерное наблюдение с использованием приборов неинвазивного мониторинга.
Медицинское оборудование с помощью разработанного мобильного приложения позволит в постоянном режиме отслеживать важнейшие показатели здоровья пациента и передавать их лечащему врачу.
Первыми участниками пилотного проекта стали 100 жителей республики.