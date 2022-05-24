В Башкирии стартовал пилотный проект в сфере здравоохранения

В Башкортостане стартовал пилотный проект в сфере здравоохранения. Площадкой его реализации стал Республиканский кардиоцентр. Пациентам с хроническими сердечными заболеваниями теперь доступно постоянное диспансерное наблюдение с использованием приборов неинвазивного мониторинга.

Медицинское оборудование с помощью разработанного мобильного приложения позволит в постоянном режиме отслеживать важнейшие показатели здоровья пациента и передавать их лечащему врачу.

Первыми участниками пилотного проекта стали 100 жителей республики.

Мы рассчитываем, что сможем улучшить качество жизни, качество здоровья, сократить госпитализацию, избежать летальных исходов и инвалидности.

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии