«Справедливая Россия» открывает в Башкирии свое молодежное крыло

Встреча с будущим кадровым резервом парламентской партии состоялась в Уфе. Желание вступить в организацию изъявили студенты столичных вузов и колледжей, представители общественных объединений, волонтёры.

В будущем они смогут передать свои идеи и инициативы для рассмотрения в исполком партии. Также особо отличившихся активистов пригласят для участия в региональных и федеральных форумах.