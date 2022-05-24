В Уфе прошел финал конкурса фольклорного искусства «Живая связь времен»

Фолк-тайм – ежегодные состязания. Участники соревнуются в искусстве танца и вокала, а главное – демонстрируют эти умения через национальные обряды.

Капризы погоды творчеству не помеха. Одни репетируют на улице, другие – в коридорах здания. «Таинственные звезды» – так переводится название фольклорного коллектива из Баймака. Молодые уступают только по опыту, а за профессионализм не волнуются.

Близняшки Айгузель и Янгузель не смогли пропустить конкурс, даже если повод – собственный день рождения. Эти фольклористы самые маленькие. Детсадовцы еще не умеют писать, а уже знают культуру своего народа. В студии задействованы порядка 30 детей. В планах – привлечь в искусство больше малышей.

В этом и суть фестиваля «Живая связь времен» – развитие и сохранение народного фольклора. В этом году на конкурс были принято 39 заявок из разных уголков региона. Соревнования проходят в двух возрастных категориях – от 5 до 16 лет и 16+, а также в двух номинациях: «Фольклорно-игровая программа» и «Народный мастер».