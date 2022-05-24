В Башкирии супружеская пара жестоко убила инвалида

В Башкирии перед судом предстанут бывшие супруги из Кумерату. 35-летнего мужчину и 28-летнюю женщину обвинили в жестоком убийстве инвалида.

По версии следствия, у женщины сложились конфликтные и неприязненные отношения с 38-летним сожителем. Мужчина часто оскорблял возлюбленную и её бывшего мужа. Тогда она решила отомстить – женщина подговорила бывшего супруга на убийство.

В ночь с 25 на 26 марта прошлого года бывшие супруги пришли к дому сожителя женщины. Она сказала ему, что пришла одна, а, когда мужчина открыл дверь, сообщник несколько раз ударил горожанина ножом. От полученных травм пострадавший скончался сразу. Так как нападение было совершено неожиданно, а мужчина был инвалидом, активного сопротивления он проявить не смог.

Бывшие супруги прошли в квартиру погибшего и похитили ноутбук, сумку, телефон общей стоимостью почти 50 тысяч рублей, а также сняли с банковской карты погибшего 34 тысячи рублей.

Тело несчастного обнаружил его знакомый на следующий день утром, когда пришёл навестить товарища. Он обратился в правоохранительные органы, а следователи быстро установили подозреваемых в преступлении. Мужчина, подозреваемый в убийстве, сообщил, что сам принял решение убить сожителя бывшей супруги. Однако причастность женщины к преступлению доказать удалось с помощью неоспоримых улик. Дело направлено в суд.