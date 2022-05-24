В Башкирии разыскивают опасных преступниц

В полицию Белорецкого района обратилась 75-летняя местная жительница, которая заявила, что стала жертвой мошенниц. Полиция начала розыск злоумышленниц.

Как сообщила пенсионерка, днём она работала у дома в палисаднике по улице Косоротова. К ней подошли две незнакомки, которые заявили, что приехали из села Инзер и им негде переночевать. Женщина пожалела незнакомок, пустила домой, угостила чаем. Во время беседы одна из гостей сообщила, что на дом пенсионерки наложили порчу, но она может её снять.

Для ритуала гостья попросила стакан воды, платок, черную ткань, газету, все деньги и украшения, которые есть в доме. Мошенница даже дала пенсионерке послушать, как накрытая темной тканью вода в стакане закипела, чем убедила её в наличии магических способностей.

Также «колдунья» взяла золотые украшения и 35 тысяч рублей, завернула в газету и закинула на шкаф, предупредив, что свёрток нельзя трогать три дня. После все три женщины вышли на прогулку, но вскоре гостьи расстались с пенсионеркой. Вернувшись сельчанка заглянула в свёрток, но ни денег, ни украшений не нашла, поэтому обратилась в полицию.

Приметы подозреваемых:

Одной женщине (в платке) на вид 55-65 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в куртку серого цвета, юбку серого цвета, туфли черного цвета, платок светло-бордовый с цветами.

Второй женщине (в шапке) на вид 19-25 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в полупальто светлого цвета, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета, шапка серого цвета.