В Башкирии суд отправил пациента в психиатрическую больницу

В суд Мелеуза обратились сотрудники центральной районной больницы. Они попросили перевести одного из пациентов в психиатрическую больницу.
Оказалось, его доставили в психиатрическое отделение ЦРБ, однако врачи быстро установили тяжесть состояния пациента. У него диагностировали тяжелое психическое расстройство, которое представляет опасность и для самого болеющего, и для окружающих. Также пациент не способен ухаживать за собой, поэтому и принять решение о переводе в психиатрический стационар не может.
Медикам пришлось решить вопрос через суд. После проведения комиссии врачей-психиатров пациент был признан недееспособным. Суд согласился с выводами экспертов и удовлетворил заявление о переводе пациента.