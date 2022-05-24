В Башкирии суд отправил пациента в психиатрическую больницу

Оказалось, его доставили в психиатрическое отделение ЦРБ, однако врачи быстро установили тяжесть состояния пациента. У него диагностировали тяжелое психическое расстройство, которое представляет опасность и для самого болеющего, и для окружающих. Также пациент не способен ухаживать за собой, поэтому и принять решение о переводе в психиатрический стационар не может.