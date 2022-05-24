В Башкортостане запустили производство отечественных катализаторов гидрокрекинга

Мы очень вовремя успели в 2000-х годах начать модернизацию нашего комплекса, именно нефтепереработки и нефтехимии. И сейчас мы были свидетелями открытия нового уникального производства, которое будет обеспечивать все заводы нашей страны. В нынешнее время это очень актуально и спасительно для России.

Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан