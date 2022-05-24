В Башкортостане запустили производство отечественных катализаторов гидрокрекинга

Промышленный пуск предприятия состоялся во время открытия 30-й выставки «Газ. Нефть. Технологии». В церемонии принял участие премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции, которая до недавнего времени составляла 90% от общего объёма поставок. Это полностью соответствует общенациональной задаче по развитию импортозамещения в промышленном секторе экономики. Юбилейный нефтегазовый форум посвятили 90-летию открытия башкирской нефти.
Участниками выставки стали предприятия нефтяной, газовой и химической отраслей – всего 250 компаний из 35 регионов России и стран зарубежья. Они представили образцы техники и оборудования. В условиях международных санкций упор на импортозамещение нефтяного оборудования и модернизацию заводов позволил крупным предприятиям избежать тяжелых последствий и нарастить объемы производства.