В Башкортостане запустили производство отечественных катализаторов гидрокрекинга

 Промышленный пуск предприятия состоялся во время открытия 30-й выставки «Газ. Нефть. Технологии». В церемонии принял участие премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции, которая до недавнего времени составляла 90% от общего объёма поставок. Это полностью соответствует общенациональной задаче по развитию импортозамещения в промышленном секторе экономики. Юбилейный нефтегазовый форум посвятили 90-летию открытия башкирской нефти.

Нефтегазохимическая отрасль является для нас основой развития Башкортостана. 90 лет назад было открыто первое месторождение. С тех пор Башкортостан изменился и стал не только аграрной республикой, но и промышленной. Башкортостан стал флагманом и опорой всей нашей страны.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Участниками выставки стали предприятия нефтяной, газовой и химической отраслей – всего 250 компаний из 35 регионов России и стран зарубежья. Они представили образцы техники и оборудования. В условиях международных санкций упор на импортозамещение нефтяного оборудования и модернизацию заводов позволил крупным предприятиям избежать тяжелых последствий и нарастить объемы производства.

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Мы очень вовремя успели в 2000-х годах начать модернизацию нашего комплекса, именно нефтепереработки и нефтехимии. И сейчас мы были свидетелями открытия нового уникального производства, которое будет обеспечивать все заводы нашей страны. В нынешнее время это очень актуально и спасительно для России.

Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

С учётом того, что Республика Беларусь как и Россия испытывает серьёзное санкционное давление, мы заинтересованы в том, чтобы за счёт усиления кооперационных связей, которые есть на сегодняшний день, увеличивать объемы взаимных поставок продукции. Это касается и технологий. Хороший пример – взаимодействие наших нефтеперерабатывающих заводов с Ишимбайским катализаторным заводом.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»/Белоруссия/
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