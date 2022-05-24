Директор Музея истории Уфы рассказал о роли встреч для молодежи под эгидой общества «Знание»

В Башкирии с 16 по 25 мая проходят просветительские встречи ученых вузов, Академии наук Башкортостана с активной молодежью в возрасте 14-35 лет, направленные на формирование патриотических ценностей, активной гражданской позиции под эгидой общества «Знание». Одна из таких встреч состоялась сегодня в городе Октябрьском. О значении и результатах мероприятия рассказал директор Музея истории города Уфы Тимур Ильясов.

Фото №1 - Директор Музея истории Уфы рассказал о роли встреч для молодежи под эгидой общества «Знание»

По словам кандидата исторических наук, встреча прошла плодотворно, были затронуты очень важные вопросы и актуальные моменты.

Аудитория очень интересовалась, задавала вопросы. Мы в силу своих возможностей постарались на них ответить. Я думаю, что встреча прошла успешно, слушателям было интересно и они узнали что-то новое для себя.

Тимур Ильясов, директор Музея истории города Уфы, кандидат исторических наук БашГУ

Говоря о патриотизме среди молодежи, ученый отметил, что специальные измерения сделать по этому поводу очень сложно и практически невозможно. По его словам, проект в первую очередь просветительский.

Проект проводится под эгидой общества «Знание». В Башкортостане проходит двухнедельный марафон, в рамках которого эксперты разных гуманитарных наук проводят в разных городах республики просветительские лекции об актуальных вопросах современности. Что касается патриотизма, то он очень важен, но вряд ли его уровень можно  измерить.

Тимур Ильясов, директор Музея истории города Уфы, кандидат исторических наук БашГУ

Фото: znanie2022.tass.photo

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