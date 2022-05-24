Директор Музея истории Уфы рассказал о роли встреч для молодежи под эгидой общества «Знание»

Проект проводится под эгидой общества «Знание». В Башкортостане проходит двухнедельный марафон, в рамках которого эксперты разных гуманитарных наук проводят в разных городах республики просветительские лекции об актуальных вопросах современности. Что касается патриотизма, то он очень важен, но вряд ли его уровень можно измерить.

Тимур Ильясов, директор Музея истории города Уфы, кандидат исторических наук БашГУ