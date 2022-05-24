Директор Музея истории Уфы рассказал о роли встреч для молодежи под эгидой общества «Знание»

В Башкирии с 16 по 25 мая проходят просветительские встречи ученых вузов, Академии наук Башкортостана с активной молодежью в возрасте 14-35 лет, направленные на формирование патриотических ценностей, активной гражданской позиции под эгидой общества «Знание». Одна из таких встреч состоялась сегодня в городе Октябрьском. О значении и результатах мероприятия рассказал директор Музея истории города Уфы Тимур Ильясов.
По словам кандидата исторических наук, встреча прошла плодотворно, были затронуты очень важные вопросы и актуальные моменты.
Говоря о патриотизме среди молодежи, ученый отметил, что специальные измерения сделать по этому поводу очень сложно и практически невозможно. По его словам, проект в первую очередь просветительский.
Фото: znanie2022.tass.photo