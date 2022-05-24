Заместитель председателя ОП РБ о просветительской встрече с молодежью: «Ребята – патриоты»

Я не сторонник, чтобы мы все измеряли уровень патриотизма. Это может быть внешней оболочкой, когда человек просто говорит, что любит Родину. Но мы все любим Родину. Я рассматриваю это как более широкое явление. Это любовь не только к военной истории или героическому прошлому, но это и любовь к родной земле, природе, людям труда. Как в стихотворении Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью». Этот уровень есть, потому что раз ребята интересуются, как дальше жить и что делать, о чем думать, значит, они патриоты, они хотят остаться здесь, они думают об этом. Если люди думают о своей земле, своей стране, о своих людях, тогда они и есть патриоты.

Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты РБ, руководитель регионального отделения Военно-исторического общества