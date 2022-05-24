Заместитель председателя ОП РБ о просветительской встрече с молодежью: «Ребята – патриоты»

В Башкирии проводятся просветительские встречи с молодежью под эгидой общества «Знание». Ученые республики с 16 по 25 мая проводят лекции, направленные на формирование патриотических ценностей и активной гражданской позиции. Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Рамиль Рахимов рассказал, какую роль играют подобные мероприятия и как прошла сегодняшняя встреча в Октябрьском.

Фото №1 - Заместитель председателя ОП РБ о просветительской встрече с молодежью: «Ребята – патриоты»

Считаю, что поездка была плодотворной, встреча прошла хорошо, потому что был контакт со школьниками. Были вопросы, поднимались разнообразные темы, ребята получали исчерпывающие ответы и был заметен интерес. С ребятами надо встречаться, надо говорить. Это первое. И второе: такие поездки нужны, такие проекты нужны, но работать надо планомерно, проводить серию встреч на разные темы. Это обязательно.

Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты РБ, руководитель регионального отделения Военно-исторического общества

Рамиль Рахимов также рассказал, что для него значит быть патриотом и видит ли он патриотов среди нынешней молодежи.

Я не сторонник, чтобы мы все измеряли уровень патриотизма. Это может быть внешней оболочкой, когда человек просто говорит, что любит Родину. Но мы все любим Родину. Я рассматриваю это как более широкое явление. Это любовь не только к военной истории или героическому прошлому, но это и любовь к родной земле, природе, людям труда. Как в стихотворении Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью». Этот уровень есть, потому что раз ребята интересуются, как дальше жить и что делать, о чем думать, значит, они патриоты, они хотят остаться здесь, они думают об этом. Если люди думают о своей земле, своей стране, о своих людях, тогда они и есть патриоты.

Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты РБ, руководитель регионального отделения Военно-исторического общества

Фото: znanie2022.tass.photo

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