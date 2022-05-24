Заместитель председателя ОП РБ о просветительской встрече с молодежью: «Ребята – патриоты»

В Башкирии проводятся просветительские встречи с молодежью под эгидой общества «Знание». Ученые республики с 16 по 25 мая проводят лекции, направленные на формирование патриотических ценностей и активной гражданской позиции. Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Рамиль Рахимов рассказал, какую роль играют подобные мероприятия и как прошла сегодняшняя встреча в Октябрьском.
Рамиль Рахимов также рассказал, что для него значит быть патриотом и видит ли он патриотов среди нынешней молодежи.
Фото: znanie2022.tass.photo