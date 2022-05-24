Новые производства и передовые разработки: в Уфе открылась выставка «Газ. Нефть. Технологии».

В Башкортостане запустили производство отечественных катализаторов гидрокрекинга. Промышленный пуск предприятия состоялся во время открытия 30-й выставки «Газ. Нефть. Технологии». Чему посвятили юбилейный форум и какие новинки отрасли представили в Уфе?

Форум «Газ. Нефть. Технологии» – традиционно крупнейшее отраслевое мероприятие в России. В этом году выставку приурочили к 90-летию начала добычи башкирской нефти. В форуме принимают участие 250 компаний из 35 регионов страны и из Республики Беларусь. А также гости из Узбекистана, Таджикистана, и других стран СНГ.

Главным событием на церемонии открытия выставки стал дистанционный запуск производства катализаторов гидрокрекинга на заводе «РН-Кат» в Стерлитамаке. Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции. За 90 лет Башкортостан стал нефтяным флагманов и опорой России.

Нефтегазохимическая отрасль является для нас основой развития Башкортостана. 90 лет назад было открыто первое месторождение. С тех пор Башкортостан изменился и стал не только аграрной республикой, но и промышленной, химической, развитой территорией. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Запуск газа в распределительный газопровод села Исянгулово Зианчуринского района также состоялся в прямом эфире. Протяженность объекта составила 19 километров, голубое топливо теперь поступает в 254 дома нового микрорайона, где в основном проживают молодые семьи. Газификация населенных пунктов региона находится на контроле руководства республики.

Что касается газификации, программа огромная. Вы эти цифры сами видели, тысячи километров, миллиарды рублей. Реальная задача совершенно, хотя и одна из самых крупных в стране. Но мы с ней обязательно справимся. Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»

На выставке экспоненты представили передовые разработки в отрасли. В условиях международных санкций упор на импортозамещение нефтяного оборудования и модернизацию заводов позволил крупным предприятиям избежать тяжелых последствий и нарастить объемы производства.

Мы очень вовремя успели в 2000-х годах начать модернизацию нашего комплекса, именно нефтепереработки и нефтехимии. И сейчас мы были свидетелями открытия нового уникального производства, которое будет обеспечивать все заводы нашей страны. В нынешнее время это очень актуально и спасительно для России. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

С учётом того, что Республика Беларусь, как и Россия, испытывает серьёзное санкционное давление, мы заинтересованы в том, чтобы за счёт усиления кооперационных связей, которые есть на сегодняшний день, увеличивать объемы взаимных поставок продукции. Это касается и технологий. Хороший пример – взаимодействие наших нефтеперерабатывающих заводов с Ишимбайским катализаторным заводом. Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим» /Белоруссия/