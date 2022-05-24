Новые производства и передовые разработки: в Уфе открылась выставка «Газ. Нефть. Технологии».

В Башкортостане запустили производство отечественных катализаторов гидрокрекинга. Промышленный пуск предприятия состоялся во время открытия 30-й выставки «Газ. Нефть. Технологии». Чему посвятили юбилейный форум и какие новинки отрасли представили в Уфе?
Форум «Газ. Нефть. Технологии» – традиционно крупнейшее отраслевое мероприятие в России. В этом году выставку приурочили к 90-летию начала добычи башкирской нефти. В форуме принимают участие 250 компаний из 35 регионов страны и из Республики Беларусь. А также гости из Узбекистана, Таджикистана, и других стран СНГ.
Главным событием на церемонии открытия выставки стал дистанционный запуск производства катализаторов гидрокрекинга на заводе «РН-Кат» в Стерлитамаке. Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции. За 90 лет Башкортостан стал нефтяным флагманов и опорой России.
Запуск газа в распределительный газопровод села Исянгулово Зианчуринского района также состоялся в прямом эфире. Протяженность объекта составила 19 километров, голубое топливо теперь поступает в 254 дома нового микрорайона, где в основном проживают молодые семьи. Газификация населенных пунктов региона находится на контроле руководства республики.
На выставке экспоненты представили передовые разработки в отрасли. В условиях международных санкций упор на импортозамещение нефтяного оборудования и модернизацию заводов позволил крупным предприятиям избежать тяжелых последствий и нарастить объемы производства.
Нефтепереработка в Башкортостане вышла на допандемийные показатели и демонстрирует рост. Об этом сообщили на пленарном заседании форума. Объем добычи сырой нефти по итогам прошлого года превысил 11,5 млн тонн, что выше уровня 2020-го почти на 8 процентов. Нефтегазовая и химическая отрасль справляются со своими задачами. Республика по-прежнему удерживает свою лидирующую позицию среди регионов страны.