В Башкирии планируют ввести штрафы за затягивание ответов на запросы депутатов

«Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение сроков направления ответа на депутатский запрос. Сегодня Кодексом об административных правонарушениях предусматривается ответственность за невыполнение законных требований выборных лиц или за препятствование их деятельности. При этом затягивание с ответами на депутатский запрос под статью КоАП не попадает, хотя тоже создает препоны и затрудняет отстаивание интересов избирателей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.