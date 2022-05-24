Мальчику с инвалидностью из Башкирии требуется помощь, чтобы пойти в школу

Успеть за один год подготовиться к первому классу – задача не из простых, особенно если речь о ребёнке-инвалиде. У 6-летнего Артура из Салавата множество диагнозов, он прошёл большое количество различных реабилитаций и абилитаций. И вот наконец последний из курсов дал хороший результат. Но нужно ещё несколько этапов, чтобы подготовить ребёнка к первому классу.
Каждое даже небольшое достижение для мамы Артура – огромная победа. Катание на домашних качелях как тренировка координации. Такой прогресс появился после занятий лечебной физкультурой в Самарском инклюзивном центре.
То, что сын будет отличаться от сверстников, семья Нигматуллиных поняла не сразу. Артур родился недоношенным. Едва не погиб в утробе. На последних сроках беременности медики сказали: малышу не хватает кислорода. Тогда ещё только будущую маму привезли в Уфу, уже в столице республики было решено делать кесарево сечение. Артур выжил. И даже казалось, будто стал развиваться как обычный ребёнок.
Семья перепробовала множество видов реабилитации и абилитации. Самыми эффективными оказались дельфинотерапия и курс интенсива в Самаре. Все поездки и услуги медиков Нигматуллины оплачивали самостоятельно, набрали кучу кредитов. Решили наконец попросить помощи. Обратились в благотворительный фонд, там смогли получить часть суммы. Но денег по-прежнему не хватает. Мама Артура открыла сбор в соцсетях. На странице во «ВКонтакте» размещены все номера счетов. Вместе с сыном они благодарны за любую помощь – кто сколько сможет. По крупицам мечтают собрать всю сумму. В следующем году мальчику исполняется 7 лет. И от нас тоже сейчас зависит, успеет ли подготовиться Артур к школе – понятно, что к коррекционной – или останется дома и, возможно, никогда уже не познакомится с одноклассниками и не попадёт на своё 1 сентября.