Мальчику с инвалидностью из Башкирии требуется помощь, чтобы пойти в школу

Успеть за один год подготовиться к первому классу – задача не из простых, особенно если речь о ребёнке-инвалиде. У 6-летнего Артура из Салавата множество диагнозов, он прошёл большое количество различных реабилитаций и абилитаций. И вот наконец последний из курсов дал хороший результат. Но нужно ещё несколько этапов, чтобы подготовить ребёнка к первому классу.

Каждое даже небольшое достижение для мамы Артура – огромная победа. Катание на домашних качелях как тренировка координации. Такой прогресс появился после занятий лечебной физкультурой в Самарском инклюзивном центре.

У него эмоциональный интеллект улучшился. Представляете, какое счастье для мамы, когда он утром встает, берет ладошками мое лицо и целует. Я 6 лет этого ждала, как любая мама. Юлия Нигматуллина, мама Артура

То, что сын будет отличаться от сверстников, семья Нигматуллиных поняла не сразу. Артур родился недоношенным. Едва не погиб в утробе. На последних сроках беременности медики сказали: малышу не хватает кислорода. Тогда ещё только будущую маму привезли в Уфу, уже в столице республики было решено делать кесарево сечение. Артур выжил. И даже казалось, будто стал развиваться как обычный ребёнок.

Все было хорошо, вроде бы, а в 4 месяца его положили в больницу, и педиатр говорит, что он игрушки не прослеживает. Меня окружают понимающие и чуткие люди. Сейчас для меня все стало более ценно. Юлия Нигматуллина, мама Артура