Бережливое производство и газовый диктант: новшества форума «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе

Принять участие в форуме «Газ. Нефть. Технологии» стараются не только крупные предприятия, но и эксперты, и ведущие специалисты нефтегазовой отрасли со всей страны и ближнего зарубежья.

На несколько дней Уфа стала центром нефтяной и газовой промышленности. Вот уже 30 лет Башкирская выставочная компания принимает на своей площадке представителей крупнейших предприятий. Символично, что проведение юбилейного форума в этом году совпало с празднованием 90-летия башкирской нефти.

Масштабный форум позволит обсудить актуальные проблемы. Деловая программа затронет и тему дальнейшего развития энергетической промышленности страны, ключевыми направлениями станут вопросы импортоопережения и импортозамещения. Впервые на выставке пройдут первенство по бережливому производству среди предприятий химического комплекса, газовый диктант.