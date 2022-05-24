Визит делегации Башкортостана в Узбекистан: перспективы сотрудничества

Делегация Башкортостана вернулась из Узбекистана. Каковы результаты этой поездки? Кто вошел в состав официальной делегации?

Что делали в Узбекистане бизнесмены из нашей республики? Как скажутся заключенные соглашения на жизни Башкортостана? На эти и другие вопросы в прямом эфире телеканала БСТ и в соцсетях ответили профильные министры и другие гости.

В чем суть международного сотрудничества Башкортостана с другими странами?

Международное сотрудничество является важной составляющей деятельности правительства. С Узбекистаном проводится колоссальная работа по товарообороту. Сейчас после заключенных соглашений дополняется повестка. После визита в Беларусь, например, в регионе уже регистрируется первое белорусское предприятие. С Узбекистаном уже в рамках инвестиционного сабантуя в Сибае будет подписано соглашение по предприятию в Благовещенске. Поэтому открытие представительства или визит - не сама цель. До этого проводится огромная работа, доклады ведутся еженедельно лично Главе Башкортостана и руководителю Правительства.

В Благовещенске появится завод газобаллонного оборудования. Кроме того, этот же инвестор будет вкладываться в предприятие в Учалах. Также во время встречи с инвестором в Узбекистане были намечены планы по меди, кожевенному сырью. Когда посещали ковровый завод, решили, что подобный завод будет реализован в Башкортостане.

Когда откроют прямое авиасообщение с Узбекистаном?

Оно есть с Ташкентом. Но периодичность крайне слабая - раз в неделю. Сейчас налаживается сообщение с Самаркандом, прежде всего для развития туризма.

Билеты в Узбекистан сейчас дорогие. Как быть?

Да, это так. Узбекистан - страна контрастов. Власти собираются сделать все возможное, чтобы каждый мог это сделать. В ближайшее время туда отправится пресс-тур с журналистами и блогерами. Со стороны Узбекистана будет организован подобный тур. В Уфе в июне также пройдут дни города Ташкента. Предварительно - 11-12 июня.

Какую продукцию из Узбекистана уже можно купить сейчас в Уфе?

В мае на рынках Уфы начинают появляться абрикосы, черешня. Как говорится, добро пожаловать.

Есть ли льготы при взаимоотношениях с Узбекистаном для предпринимателей?

Да, у нас крайне лояльное инвестиционное законодательства. Есть много льгот, то же выделение земли без торгов, например. Пул инструментов довольно широк. Все проекты заслушиваются на инвестиционных часах у Радия Хабирова.

Откликаются ли наши предприниматели? Хотят ли работать в Узбекистане?

Да, бизнесу Башкортостана это интересно, для закупа и для сбыта продукции. Все поездки завершаются соглашениями с новыми партнерами.

Что будет в дальнейшем? Какие сферы начнут развиваться?

Башкортостану интересны инвесторы по строительству заводов, интересна практика Узбекистана по организации агрокластеров. Развиваются логистические цепочки, для руководителей республики важно выстраивание этих связей. Казахстан, Узбекистан - важные стратегические вопросы.

Как будут развиваться туристические связи с Узбекистаном?

Пока в этой сфере - информационный вакуум. Мало туристов из Башкортостана в Узбекистане и наоборот. Поэтому прежде всего важен информационный обмен. Будут организованы пресс-туры, а также увеличатся количество авиарейсов. По итогам визита в Узбекистан в Уфе состоялось совещание, куда пригласили участников туристического рынка. Задача - разработать региональные программы и направлять в Узбекистан активную молодёжь, школьников, пожилых людей.

Какие мероприятия запланированы совместно с Узбекистаном?

Делегация Башкортостана посетила в рамках своей программы музей в Нукусе, где выставлены работы башкирских художников. Были достигнуты договоренности о культурном обмене, гастроли театров оперы и балеты и так далее. Будет обмен и по научно-образовательному направлению.

Будут ли организованы туристические маршруты по историческим местам Узбекистана?

Такие туры были и раньше, но прямых вылетов из Уфы было маловато. После бизнес-миссии с участием руководства Башкортостана появятся новые доступные варианты и туры.

Что Башкортостану интересно в Узбекистане?

Прежде всего интересна газовая сфера. Буквально скоро будут подписаны детали по инвестпроектам, один из таких проектов уже развивается в Благовещенске. В рамках поездки присутствовало большое количество предприятий, которые реализуют проекты в этой сфере.

Как отбирали предприятия для сотрудничества с Узбекистаном?

Когда готовится любой визит, готовятся предложения по отраслям, а далее ведется работа с конкретными предприятиями. Если есть газовая отрасль - наши предприятия, которые заинтересованы в сотрудничестве, напрямую выезжают на встречи. То же касается и горно-рудных предприятий и других.

Будут ли в Башкортостане делать ковры?

У нас есть особая зона “Алга” и интерес бизнеса - предприятия готовы заходить на башкирский рынок. По тканям есть договоренности с определенными предприятиями. Сейчас по этому направлению ведется кропотливая работа.

Руководство Башкортостана встретилось с премьер-министром Узбекистана. Каковы итоги встречи?

Прежде всего, сформирована рабочая группа. Руководители этих групп определены. Такие группы формируются и со стороны Узбекистана, и со стороны Башкортостана. Самарканд стоит в приоритете как туристическое направление, поэтому и в этом направлении тоже началась работа. А вот с Ташкентом другая история - промышленное сотрудничество.

Торговое представительство в Ташкенте будет работать для местных предпринимателей. Как построится эта работа?

Отдельные люди будут работать конкретно в Узбекистане, ведь некоторые вопросы трудно решать по телефону. В рамках работы офиса предприятиям Башкортостан будет оказана всесторонняя помощь в развитии их бизнеса на территории Узбекистана. Для узбекских предпринимателей будут проводиться консультации, а также осуществлен подбор партнеров из Башкортостана.

Товарооборот Башкортостана с Узбекистаном и ранее был высоким, на 11 месте в целом.

Если кто-то из предпринимателей хочет работать с Узбекистаном, что им делать?

Прежде всего нужно обратиться в Министерство внешнеэкономических связей или Центр поддержки экспорта Башкортостана. Вам там всегда ответят.

Есть и скорая экспортная помощь, когда сотрудники ведомства совместно с Центром проводят скорый аудит компании и уже оказывают конкретные консультации в части направления экспорта.

Чему нашему бизнесу учиться в Узбекистане?

Там хорошо выстроена работа кластеров от поля и до потребителя. Большое количество компаний нацелено на экспорт. Узбекистан - поставщики свежих овощей и фруктов, они активно развивают это направление. Традиционно Узбекистан выращивал хлопок, но сейчас это не единственное. Сейчас из хлопка делают ткани, и вот это интересно для нашей республики. Очень много европейских и российских компаний, которые шьют одежду, открывают в Узбекистане свои производства.

Какие страны будут следующими бизнес-миссиями?

Следующие страны – Таджикистан, Турция, Иран, Китай. В Китае и Иране планируется открыть официальные представительства.

Какие перспективы открываются перед компаниями по итогам визитов в Узбекистан, Казахстан и Белоруссию?

Компания начнут выходить за пределы республики, увеличиваются объемы поставок. Та же Башкирская содовая компания начала работать с содовым заводом в Узбекистане.

Почему Узбекистан интересуется нашим лесом?

Причина тому - мебельный кластер. На Зауральском Сабантуе будут подписаны первые соглашения. Кроме того, появится совместные производства соков, теплиц, оборудование для теплиц. Эти компетенции у нас наработаны, есть договоренности по сборке техники в Узбекистане.

Будут ли продавать узбекский мед в Башкортостане?

Прилавки магазинов открыты для сотрудничества. Власти надеются, что мед из Узбекистана сможет составить достойную конкуренцию башкирской продукции.

А что дал визит для библиотек Узбекистана и Башкортостана?