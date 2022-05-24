Алан Марзаев стал новым президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана

Сегодня в Уфе прошло отчетно-выборное собрание организации. Алан Марзаев был единственным кандидатом. В результате исполком федерации принял единогласное решение. Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики будет находиться в новой должности в течение четырех лет.

Практически не думал, когда поступило такое предложение от Радия Фаритовича. Вы знаете, моя малая родина – это Северная Осетия. Там данный вид спорта считается национальным. В моем поколении в каждой школе находился борцовский зал.

На этом кадровые перестановки не закончились. Новым вице-президентом Федерации спортивной борьбы республики, который будет отвечать за вольную борьбу, стал Алексей Бятиков. Также участники подвели итоги работы федерации. Она была признана удовлетворительной. Впереди у федерации много работы. Республика уделяет большое значение развитию спортивной борьбы. В ближайшее время в Башкортостане появится центр этого вида спорта.