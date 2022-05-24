Сборная Башкирии по биатлону проводит первый предсезонный сбор

Готовь лыжи летом. Сборная Республики Башкортостан по биатлону проводит первый предсезонный сбор. Пока главные действующие лица восстанавливаются после напряженной зимы, молодежь вовсю работает на перспективу.
Зима для биатлонистов – главное время года. Но чтобы блистать на снежных трассах, сначала нужно хорошо потрудиться весной, летом и осенью. Это хорошо понимают в стане сборной Республики Башкортостан. Неделю назад на уфимском спорткомплексе «Биатлон» стартовал сбор, давший начало большой работе, которую предстоит провести башкирским спортсменам. Не все сильнейшие присутствуют на нем. Отсутствуют главные звезды команды. Кто-то еще отдыхает, другие залечивают травмы. По традиции первый сбор посвящен стрелковой подготовке.
На тренировке нет привычных болельщикам по телетрансляциям закрытых мишеней. Стрельба идет по бумажным целям. Так тренерам и спортсменам удобнее наблюдать за результатами выстрелов с помощью зрительной трубы. Спортсмены работают над стрельбой из положения лежа и стоя. В этом деле одинаково важное значение имеют как психология, так и физическая форма.
В сборе участвуют как мужчины и женщины, так и юниоры и юниорки. Прошлый сезон стал знаковым, ведь Эдуарду Латыпову удалось завоевать сразу три олимпийские медали. Успешно выступали наши спортсмены и на уровне чемпионатов и первенств России. Для Алмаза Валиева следующий сезон будет последним, когда он выступает по молодежи.
До 29 мая команда будет работать на уфимском спорткомплексе «Биатлон», после чего отправится на сбор в Абзаково. Также планируется, что команда летом отправится в Сочи, где продолжит подготовку к сезону.