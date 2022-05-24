Сборная Башкирии по биатлону проводит первый предсезонный сбор

Готовь лыжи летом. Сборная Республики Башкортостан по биатлону проводит первый предсезонный сбор. Пока главные действующие лица восстанавливаются после напряженной зимы, молодежь вовсю работает на перспективу.

Зима для биатлонистов – главное время года. Но чтобы блистать на снежных трассах, сначала нужно хорошо потрудиться весной, летом и осенью. Это хорошо понимают в стане сборной Республики Башкортостан. Неделю назад на уфимском спорткомплексе «Биатлон» стартовал сбор, давший начало большой работе, которую предстоит провести башкирским спортсменам. Не все сильнейшие присутствуют на нем. Отсутствуют главные звезды команды. Кто-то еще отдыхает, другие залечивают травмы. По традиции первый сбор посвящен стрелковой подготовке.

Вот этот сбор все моменты как раз и исправляет. Все ошибки, которые были в предыдущем сезоне, мы их проанализировали. Сейчас пытаемся исправить. Работаем дальше. Андрей Щепарев, тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону

На тренировке нет привычных болельщикам по телетрансляциям закрытых мишеней. Стрельба идет по бумажным целям. Так тренерам и спортсменам удобнее наблюдать за результатами выстрелов с помощью зрительной трубы. Спортсмены работают над стрельбой из положения лежа и стоя. В этом деле одинаково важное значение имеют как психология, так и физическая форма.

Я думаю, процент есть и от того, и от другого. Все важно в этом. Мария Дубровская, мастер спорта по биатлону

В сборе участвуют как мужчины и женщины, так и юниоры и юниорки. Прошлый сезон стал знаковым, ведь Эдуарду Латыпову удалось завоевать сразу три олимпийские медали. Успешно выступали наши спортсмены и на уровне чемпионатов и первенств России. Для Алмаза Валиева следующий сезон будет последним, когда он выступает по молодежи.

Прошедший сезон прошел довольно хорошо. Результаты были удовлетворительные. Не все получалось. Один раз у всей команды получилось заехать в призы. Постоянно немного не хватало. Алмаз Валиев, мастер спорта по биатлону