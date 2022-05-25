В Уфе стоматологическая клиника бесплатно помогает детям из ДНР и ЛНР

Уфимская стоматологическая клиника выступила с инициативой безвозмездно помочь с лечением зубов детям из ЛНР и ДНР. Врачи осмотрели 58 несовершеннолетних разных возрастов от года до 17 лет.

Проблемы были у многих: это и кариес, пульпит, периодонтит. По графику все дети будут приходить в медучреждение и восстанавливать здоровье полости рта.