В Уфе стоматологическая клиника бесплатно помогает детям из ДНР и ЛНР

Уфимская стоматологическая клиника выступила с инициативой безвозмездно помочь с лечением зубов детям из ЛНР и ДНР. Врачи осмотрели 58 несовершеннолетних разных возрастов от года до 17 лет.
Проблемы были у многих: это и кариес, пульпит, периодонтит. По графику все дети будут приходить в медучреждение и восстанавливать здоровье полости рта.
Напомним, вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР республик с конца апреля проживают в санатории «Связист». Им оказывается социальная и гуманитарная помощь. Лечение зубов запускать нельзя говорят сами, прибывшие в клинику. Тем более, когда вопрос касается детского здоровья.