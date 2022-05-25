Во время спецоперации на Украине погиб 22-летний Егор Ефимов из Башкирии

20 мая в ходе спецоперации на Украине погиб 22-летний Егор Ефимов из Сибая. Данная новость шокировала весь город - многие знали юношу лично.

Егор Ефимов родился 29 сентября 2000 года. Он окончил Сибайский колледж строительства и сервиса. В 2019 году молодой человек был призван на срочную службу, а спустя год заключил контракт с Министерством обороны РФ.