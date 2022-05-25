В Уфе мужчина забрал телефон у 8-летней девочки

В какой-то момент женщина решила пройтись по торговому центру, девочку оставила в пиццерии с гаджетом. Когда женщина ушла, к девочке подошел незнакомый мужчина и сообщил, что ее мама попросила его принести сотовый телефон. После того, как ребенок передал ему мобильник, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

пресс-служба МВД по РБ