В Уфе мужчина забрал телефон у 8-летней девочки

36-летняя жительница Уфы обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный забрал телефон у ее 8-летней дочери. Инцидент произошел в торговом центре по улице Гвардейской.
Стражи порядка тщательно изучили место совершения преступления, просмотрели кадры камер видеонаблюдения. С их помощью они составили ориентировку с приметами преступника, которую незамедлительно довели до всех нарядов, задействованных в системе единой дислокации.
В скором времени был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний уроженец Московской области, имеющий несколько судимостей.
На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.
Фото: МВД по РБ.