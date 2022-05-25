В Уфе мужчина забрал телефон у 8-летней девочки

36-летняя жительница Уфы обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный забрал телефон у ее 8-летней дочери. Инцидент произошел в торговом центре по улице Гвардейской.

Фото №1 - В Уфе мужчина забрал телефон у 8-летней девочки

В какой-то момент женщина решила пройтись по торговому центру, девочку оставила в пиццерии с гаджетом. Когда женщина ушла, к девочке подошел незнакомый мужчина и сообщил, что ее мама попросила его принести сотовый телефон. После того, как ребенок передал ему мобильник, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

пресс-служба МВД по РБ

Стражи порядка тщательно изучили место совершения преступления, просмотрели кадры камер видеонаблюдения. С их помощью они составили ориентировку с приметами преступника, которую незамедлительно довели до всех нарядов, задействованных в системе единой дислокации.

В скором времени был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний уроженец Московской области, имеющий несколько судимостей.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.

Фото: МВД по РБ.

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