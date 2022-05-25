В Уфе осудили участников наркогруппировки, у которых изъяли более 6 кг наркотиков

Верховный суд РБ вынес приговор пятерым участникам наркогруппировки сразу по нескольким статьям. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Все произошло в 2019 году. Неизвестное лицо создало Интернет-магазин по продаже нарктических веществ в городах Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Пермь и Уфы. В преступную деятельность вовлекли мужчин от 19 до 37 лет.
В 2020 году сотудники полиции пресекли противоправную деятельность. Они изъяли у задержанных более 6 кг наркотиков, а также оборудование для изготовления наркотических средств, прекурсоры, различные приспособления для взвешивания и расфасовки наркотиков.
Мужчин приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 17 лет.