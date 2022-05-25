В Уфе осудили участников наркогруппировки, у которых изъяли более 6 кг наркотиков

В соответствии с отведёнными им ролями несколько злоумышленников отвечали за подбор участников преступной группы. Остальные сообщники выступали «операторами», ответственными за общение с потребителями через Интернет-приложения, «курьерами», в чьи обязанности входило получение, фасовка и последующее размещение наркотиков в тайниках, а также «химиками», в обязанности которых входило производство наркотических средств.

пресс-служба прокуратуры РБ