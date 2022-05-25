В Уфе осудили участников наркогруппировки, у которых изъяли более 6 кг наркотиков

Верховный суд РБ вынес приговор пятерым участникам наркогруппировки сразу по нескольким статьям. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото №1 - В Уфе осудили участников наркогруппировки, у которых изъяли более 6 кг наркотиков

Все произошло в 2019 году. Неизвестное лицо создало Интернет-магазин по продаже нарктических веществ в городах Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Пермь и Уфы. В преступную деятельность вовлекли мужчин от 19 до 37 лет.

В соответствии с отведёнными им ролями несколько злоумышленников отвечали за подбор участников преступной группы. Остальные сообщники выступали «операторами», ответственными за общение с потребителями через Интернет-приложения, «курьерами», в чьи обязанности входило получение, фасовка и последующее размещение наркотиков в тайниках, а также «химиками», в обязанности которых входило производство наркотических средств.

пресс-служба прокуратуры РБ

В 2020 году сотудники полиции пресекли противоправную деятельность. Они изъяли у задержанных более 6 кг наркотиков, а также оборудование для изготовления наркотических средств, прекурсоры, различные приспособления для взвешивания и расфасовки наркотиков.


Мужчин приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 17 лет.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Уфимская волна