В Уфе загорелась усадьба Лапиной

Вчера, 24 мая, в Уфе на территории объекта культурного наследия произошел пожар. Об этом сообщила местный руководитель отделения ВООПИиК Эльза Маулимшина.
Возгорание произошло в усадьбе Лапиной Ю.В. по адресу: улица Октябрьской революции, 23. Со слов Эльзы Маулимшиной, в Уфе объекты культурного наследия являются пристанищем для асоциальных элементов и бездомных.
«Прямо сейчас пожарная служба ликвидирует возгорание в заброшенном объекте культурного наследия – дом № 23 по улице Октябрьской революции. Все расселенные памятники на этой улице оккупированы бездомными и наркоманами», – написала общественница.
Напомним, в 2019 году усадьбу Лапиной Ю.В. включили в единый реестр объектов культурного наследия. Здание было построено в конце 19 века.