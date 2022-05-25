В Уфе в коллекторе строящегося дома обнаружили три трупа

В башкирской столице в коллекторе строящегося дома были обнаружены три тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тела троих мужчин были обнаружены вчера, 24 мая, в канализационном коллекторе строящегося дома по улице Г. Загитова. На месте случившегося работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками УГЗ, МЧС, МВД и другими спецслужбами.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на строящемся объекте.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики.

Фото: СУ СКР по РБ.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Акции БСТ