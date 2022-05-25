В Уфе в коллекторе строящегося дома обнаружили три трупа

В башкирской столице в коллекторе строящегося дома были обнаружены три тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
Тела троих мужчин были обнаружены вчера, 24 мая, в канализационном коллекторе строящегося дома по улице Г. Загитова. На месте случившегося работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками УГЗ, МЧС, МВД и другими спецслужбами.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики.
Фото: СУ СКР по РБ.