В Уфе в коллекторе строящегося дома обнаружили три трупа

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на строящемся объекте.

пресс-служба СУ СКР по РБ