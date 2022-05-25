В Башкирии насильник рассказал детали убийства 15-летней девочки на вписке

Появилось видео со следственного эксперимента, на котором один из преступников, изнасиловавших и убивших в Бирском районе Башкирии 15-летней девочку.
Жуткая история произошла в селе Питяково 25 августа 2021 года. Девочка пришла на день рождения к своей подруге. Они отмечали праздник вместе со сверстниками на улице. Через некоторое время к ним присоединились обвиняемые, один из которых предложил продолжить "гулянку" у него дома, на что те согласились.
В пресс-службе СУ СКР по РБ рассказали, что в конце застолья 22 и 25-летние злоумышленники изнасиловали 15-летнюю девочку, нанесли ей множественные телесные повреждения, после чего задушили ее джинсами, а труп спрятали в яме недалеко от дома.
Во время следственного эксперимента один из двух насильников рассказал, как именно он поступил с телом убитой. Мужчина взял дома сумку и простынь, а затем вернулся на место преступления и накрыл тело девочки тканью. Затем преступник, как ни в чем ни бывало, вернулся к себе домой, помыл ноги и лег спать.
Обвиняемые предстанут перед судом. Первоначально оба признали вину в совершенных преступлениях, однако затем 25-летний фигурант свою причастность к преступлениям стал отрицать. Тем не менее, следствие заявило, что собрало достаточную доказательную базу. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.
Фото: СК Башкирии.