В Башкирии насильник рассказал детали убийства 15-летней девочки на вписке

Во время следственного эксперимента один из двух насильников рассказал, как именно он поступил с телом убитой. Мужчина взял дома сумку и простынь, а затем вернулся на место преступления и накрыл тело девочки тканью. Затем преступник, как ни в чем ни бывало, вернулся к себе домой, помыл ноги и лег спать.