Уроженец Башкирии Марсель Курманалин погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Марсель Курманалин погиб во время специальной операции на Украине. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Сержанту было 28 лет. Он родился в селе Шарипкулово. В 2012 он был призван на срочную службу, а в 2018 году подписал контракт с Министерством обороны.