Уроженец Башкирии Марсель Курманалин погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Марсель Курманалин погиб во время специальной операции на Украине. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Фото №1 - Уроженец Башкирии Марсель Курманалин погиб во время спецоперации на Украине

Сержанту было 28 лет. Он родился в селе Шарипкулово. В 2012 он был призван на срочную службу, а в 2018 году подписал контракт с Министерством обороны.

Марсель Курманалин служил в должности командира танка. Жизнь сержанта оборвалась 19 мая. У мужчины остались супруга и трое детей.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Марселя Курманалина

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