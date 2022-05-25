Уроженец Башкирии Марсель Курманалин погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Марсель Курманалин погиб во время специальной операции на Украине. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
Сержанту было 28 лет. Он родился в селе Шарипкулово. В 2012 он был призван на срочную службу, а в 2018 году подписал контракт с Министерством обороны.
Марсель Курманалин служил в должности командира танка. Жизнь сержанта оборвалась 19 мая. У мужчины остались супруга и трое детей.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Марселя Курманалина