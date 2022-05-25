Пожилая жительница Уфы лишилась денег и золота, поверив лже-ворожеям
75-летняя уфимка обратилась в отделение полиции и рассказала, что ее обманули две женщины под предлогом снятия порчи и забрали деньги и золотые украшения. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Со слов пенсионерки, она ухаживала за растениями около подъезда своего дома, и вдруг к ней подошли две женщины и рассказали, что приехали издалека и им негде переночевать. Доверчивая женщина пригласила их к себе домой и угостила чаем.
Между делом одна из гостей сказала, что на квартиру наведена порча и она может ее снять. Для ритуалов женщине понадобился стакан с водой, платок, черная ткань, газета, а также все деньги и золотые изделия, имеющиеся в доме. Для следующего обряда заявительница передала собеседнице деньги в сумме 35 тысяч рублей, две пары серег и кольцо. Гостья завернула их в газету и ткань, забросила этот сверток на шифоньер и велела три дня не трогать. Важным элементом магии, по словам ворожеи, является прогулка, поэтому все вместе они вышли из квартиры и разошлись в стороны.
пресс-служба МВД по РБ
Пенсионерка вернулась домой и обнаружила, что кулек пустой. Она поспешила обратиться в полицию. Следственный отдел возбудил уголовное дело.