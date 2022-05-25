Пожилая жительница Уфы лишилась денег и золота, поверив лже-ворожеям

Между делом одна из гостей сказала, что на квартиру наведена порча и она может ее снять. Для ритуалов женщине понадобился стакан с водой, платок, черная ткань, газета, а также все деньги и золотые изделия, имеющиеся в доме. Для следующего обряда заявительница передала собеседнице деньги в сумме 35 тысяч рублей, две пары серег и кольцо. Гостья завернула их в газету и ткань, забросила этот сверток на шифоньер и велела три дня не трогать. Важным элементом магии, по словам ворожеи, является прогулка, поэтому все вместе они вышли из квартиры и разошлись в стороны.

пресс-служба МВД по РБ