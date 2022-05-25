В Башкирии маме вернули 2-летнюю дочку, которую увезли в другой регион

По последним данным, девочка находилась у отца. Однако по месту жительница мужчины ребёнка найти не удалось. Оказалось, отец увез девочку к сестре, которая живёт в Норильске.

Сотрудники правоохранительных органов нашли отца с ребёнком и вернули девочку матери. При этом папе не запрещено общаться с дочерью. Однако встречаться с ребёнком ему можно только на территории Башкирии.