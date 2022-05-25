Уфа вошла в ТОП-10 городов, претендующих на звание беговой столицы РФ

По предварительным данным, столица Башкирии вошла в ТОП-10 городов, которые претендуют на звание беговой столицы РФ. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил начальник муниципального управления по физкультуре и спорту Егор Сорокин.
Беговая столица определяется по процентному соотношению участников всероссийского полумарафона «Забег.РФ» ко всему населению города, среднему километражу пробега всех участников и средней скорости их бега.
В минувшее воскресенье, 22 мая, в Уфе на забег вышли 2 178 человек. Башкирская столица поставила локальный рекорд по числу зрителей и участников. Самый старший из бегунов - 80-летний мужчина. Самая популярная дистанция, которую выбрали 725 человек - 10 километров. Полумарафонская дистанция была преодолена 400 участниками.
Между тем мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на недоработки при организации данного мероприятия, в частности на то, что горожан «нормально не проинформировали» о перекрытии улиц и закрытии выездов из дворов бетонными блоками в местах, где проходил забег. Он указал на многочисленные жалобы с фото, которые присылали жители, и попросил впредь нормально организовывать информационную кампанию накануне таких мероприятий, чтобы люди понимали. что будет с общественным транспортом, въездом и выездом.
Фото: Мэрия Уфы.