Уфа вошла в ТОП-10 городов, претендующих на звание беговой столицы РФ

Между тем мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на недоработки при организации данного мероприятия, в частности на то, что горожан «нормально не проинформировали» о перекрытии улиц и закрытии выездов из дворов бетонными блоками в местах, где проходил забег. Он указал на многочисленные жалобы с фото, которые присылали жители, и попросил впредь нормально организовывать информационную кампанию накануне таких мероприятий, чтобы люди понимали. что будет с общественным транспортом, въездом и выездом.