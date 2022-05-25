Жительницы Башкирии могут заработать на своем организме 40 тысяч рублей

Жительницы Башкортостана могут стать донорами яйцеклеток и заработать 40 тысяч рублей. Желающие могут обратиться в Республиканский медико-генетический центр, который находится в Уфе.

Кандидаты в доноры должны пройти за счет медцентра обязательное обследование. Донором может стать здоровая как физически, так и психически женщина от 18 до 35 лет, у которой отсутствуют тяжёлые хронические заболевания и вредные привычки. Приятная внешность приветствуется.