Жительницы Башкирии могут заработать на своем организме 40 тысяч рублей

Жительницы Башкортостана могут стать донорами яйцеклеток и заработать 40 тысяч рублей. Желающие могут обратиться в Республиканский медико-генетический центр, который находится в Уфе.

Фото №1 - Жительницы Башкирии могут заработать на своем организме 40 тысяч рублей

Кандидаты в доноры должны пройти за счет медцентра обязательное обследование. Донором может стать здоровая как физически, так и психически женщина от 18 до 35 лет, у которой отсутствуют тяжёлые хронические заболевания и вредные привычки. Приятная внешность приветствуется.

Необходимым условием для донорства также является отсутствие следующих заболеваний: ВИЧ-инфекции, сифилиса, гепатитов, онкологических заболеваний, тромбозов, сахарного диабета, эндометриоза.

Поводом для отказа в донорстве могут послужить нерегулярный менструальный цикл, поликистоз яичников, операции на яичниках, а также постоянный прием лекарственных препаратов, прием противозачаточных препаратов не менее одного менструального цикла, грудное вскармливание.

Полная анонимность гарантируется.

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