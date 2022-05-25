В Башкирии пенсионер едва не погиб, пытаясь потушить пожар в доме

Накануне, 24 мая, в селе Субакаево в Иглинском районе произошёл пожар. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

На улице Центральной огнём охватило бревенчатый садовый дом. 76-летний пенсионер пытался самостоятельно потушить возгорание, но потерпел неудачу. Мужчина получил серьёзные ожоги.

На место инцидента прибыли экстренные службы. Огонь удалось ликвидировать. Мужчину госпитализировали с ингаляционной травмой, ожогами I-II степени лица, туловища и верхних конечностей 5%. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени здоровья.