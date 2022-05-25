«Уфа» и «Оренбург» сыграют первый стыковый матч за место в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Уфа» на выезде сегодня сыграет первую стыковую игру против «Оренбурга». Всего три дня прошло после важнейшей победы над «Рубином», которая позволила «Уфе» занять 14-е место в РПЛ. Теперь у команды Алексея Стукалова еще один матч с приставкой «супер».

В Оренбург – на автобусе! Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в этом городе уфимская команда отправилась на выездной матч по земле. Путь до Оренбурга занял всего пять часов. Команда приехала на стадион в Ростоши, где будет проводиться матч более чем за сутки до игры, чтобы провести предыгровую тренировку на искусственном газоне стадиона «Газовик».

Квалифицированная команда с хорошим подбором игроков, тренером и с рисунком игры. Я против этой команды играл в прошлом году, когда работал в «Велесе». Там, в принципе, состав не изменился. Второй момент – важно вернуть эмоции. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»

Состав «Оренбурга» действительно очень крепкий. Костяк команды сохранился после вылета из РПЛ. На протяжении практически всего сезона в ФНЛ коллектив чешского тренера Марцела Лички уверенно лидировал в турнире. Но в последних турах трижды оступился и пропустил вперед себя московское «Торпедо» и воронежский «Факел».

Они сделали 12 очков в четырех матчах. И это была наша ошибка, мы виноваты, что не выиграли у «Олимпа», хотя вели 1:0 и 2:1. этот матч был для нас под контролем. Марцел Личка, главный тренер ФК «Оренбург»

Между фееричной победой в Казани, где «Уфа» уже точно отправила «Рубин» в ФНЛ и гостевой игрой с «Оренбургом», подопечные Алексея Стукалова провели всего три тренировки. Одна из них была восстановительная, а вторая – предыгровая. Серьезно подготовиться к сопернику было невозможно, но, самое главное, для «Уфы» сейчас сохранить эмоции.

Мы весь сезон ждали этого, эту энергию. Мы старались: когда была удача, когда нет. К концу всё вышло как надо. Боян Йокич, капитан ФК «Уфа»