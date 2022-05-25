«Уфа» и «Оренбург» сыграют первый стыковый матч за место в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Уфа» на выезде сегодня сыграет первую стыковую игру против «Оренбурга». Всего три дня прошло после важнейшей победы над «Рубином», которая позволила «Уфе» занять 14-е место в РПЛ. Теперь у команды Алексея Стукалова еще один матч с приставкой «супер».
В Оренбург – на автобусе! Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в этом городе уфимская команда отправилась на выездной матч по земле. Путь до Оренбурга занял всего пять часов. Команда приехала на стадион в Ростоши, где будет проводиться матч более чем за сутки до игры, чтобы провести предыгровую тренировку на искусственном газоне стадиона «Газовик».
Состав «Оренбурга» действительно очень крепкий. Костяк команды сохранился после вылета из РПЛ. На протяжении практически всего сезона в ФНЛ коллектив чешского тренера Марцела Лички уверенно лидировал в турнире. Но в последних турах трижды оступился и пропустил вперед себя московское «Торпедо» и воронежский «Факел».
Между фееричной победой в Казани, где «Уфа» уже точно отправила «Рубин» в ФНЛ и гостевой игрой с «Оренбургом», подопечные Алексея Стукалова провели всего три тренировки. Одна из них была восстановительная, а вторая – предыгровая. Серьезно подготовиться к сопернику было невозможно, но, самое главное, для «Уфы» сейчас сохранить эмоции.
Не помогут уфимцам в этой встрече дисквалифицированные Олег Иванов и Остон Урунов. Также вне строя остаётся вратарь Александр Беленов. Матч с «Оренбургом» начнется сегодня в 19:30. А ответная игра пройдет на BetBoom Арене уже в субботу, 28 мая.