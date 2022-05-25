В Уфе наградили самых ярких воспитанников спортшколы «Салават Юлаев»

Самых громких аплодисментов ближе к концу торжества удостоились юные «юлаевцы» 2004 года, которые официально выпустились из школы в прошлом году, а в нынешнем сезоне выступали в первенстве ЮХЛ региона «Урал-Западная Сибирь», где стали бронзовыми призёрами. Теперь ребята окончательно покидают стены СШ «Салават Юлаев» и начинают новый этап своей жизни.