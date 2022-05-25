В Уфе наградили самых ярких воспитанников спортшколы «Салават Юлаев»

В Уфе прошла церемония награждения команд и самых ярких воспитанников спортивной школы «Салават Юлаев» по итогам сезона. Лучших игроков по традиционным и креативным номинациям выбирали сами хоккеисты путём тайного голосования.
Особенных аплодисментов удостоились юные «юлаевцы» 2011 г.р., которые в отборочных турнирах завоевали право участвовать в группе «Сильнейшие» на следующий сезон сразу в двух регионах «Урал-Западная Сибирь» и «Поволжье». В команде 2009 года рождения специального звания «Хулиган года» получил Никита Куприянов, а его партнёр по команде Даниэль Саяпов удостоился диплома «Шутник года».
Самых громких аплодисментов ближе к концу торжества удостоились юные «юлаевцы» 2004 года, которые официально выпустились из школы в прошлом году, а в нынешнем сезоне выступали в первенстве ЮХЛ региона «Урал-Западная Сибирь», где стали бронзовыми призёрами. Теперь ребята окончательно покидают стены СШ «Салават Юлаев» и начинают новый этап своей жизни.