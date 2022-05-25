В Уфе прошел волейбольный турнир «Эстафета поколений»

В нашей республике находятся гости из ДНР и ЛНР, и сегодня нам очень хотелось показать наш город, наши традиции, как в Башкортостане живут люди, как в Башкортостане развивается спорт. У них была возможность показать игру в волейбол профессионалов.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан