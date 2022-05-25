В Уфе прошел волейбольный турнир «Эстафета поколений», организованный по инициативе УФСБ России по Республике Башкортостан, при содействии волейбольного клуба «Урал», команды ветеранов органов безопасности «Отдушина-Уфа», СДК «Динамо» и уфимской администрации.
Это яркое спортивное событие имело предысторию. В рамках объявленного в Башкортостане отраслевого Года волейбола игроки клуба «Урал» провели мастер-классы в Туймазах, Нефтекамске и навестили в Уфе ребят из ДНР и ЛНР. Так завязалась дружба.
Жить в безопасном месте и спокойно общаться с ровесниками из дружественного Башкортостана. Эти ребята почувствовали у нас заботу и гостеприимство. А взрослые, вручая памятные медали о турнире и подарки, заверили, что только добро и взаимовыручка могут гарантировать процветание и развитие.