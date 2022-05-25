В Уфе прошел волейбольный турнир «Эстафета поколений»

В Уфе прошел волейбольный турнир «Эстафета поколений», организованный по инициативе УФСБ России по Республике Башкортостан, при содействии волейбольного клуба «Урал», команды ветеранов органов безопасности «Отдушина-Уфа», СДК «Динамо» и уфимской администрации.

Это яркое спортивное событие имело предысторию. В рамках объявленного в Башкортостане отраслевого Года волейбола игроки клуба «Урал» провели мастер-классы в Туймазах, Нефтекамске и навестили в Уфе ребят из ДНР и ЛНР. Так завязалась дружба.

Жить в безопасном месте и спокойно общаться с ровесниками из дружественного Башкортостана. Эти ребята почувствовали у нас заботу и гостеприимство. А взрослые, вручая памятные медали о турнире и подарки, заверили, что только добро и взаимовыручка могут гарантировать процветание и развитие.

В нашей республике находятся гости из ДНР и ЛНР, и сегодня нам очень хотелось показать наш город, наши традиции, как в Башкортостане живут люди, как в Башкортостане развивается спорт. У них была возможность показать игру в волейбол профессионалов.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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