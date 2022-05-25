Житель Башкирии напал на полицейского в патрульной машине

В Благовещенском районе перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в нападении на полицейского.

Фото №1 - Житель Башкирии напал на полицейского в патрульной машине

Весной прошлого года пьяного мужчину везли на медицинское освидетельствование из отделения в больницу. В один момент он начал угрожать сотруднику полиции расправой. После мужчина подошёл к полицейскому, схватил его за куртку и несколько раз ударил головой в лицо.

Полицейский получил отек, гематому левой скуловой области и левого верхнего века. А мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также он должен выплатить пострадавшему стражу порядка 15 тысяч рублей.

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