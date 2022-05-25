В Уфе завершился 33-й чемпионат по каратэ OPEN-BASHKORTOSTAN

Уфа принимала открытое первенство и чемпионат Башкортостана по каратэ OPEN-BASHKORTOSTAN. Турнир проходит в 33-й раз. Собираются спортсмены из разных уголков региона. Конкуренцию составили специально приглашенные гости из Донецкой республики, которые много лет приезжают в Уфу именно на это турнир. Но это мероприятие важно не только для ребят, но и для судейского корпуса в плане экзаменов для повышения квалификации.

Показательные выступления в рамках церемонии открытия. Это исключительный случай, когда организатор снимает с себя роль свадебного генерала и показывает мастер-класс. Руководитель Федерации Башкортостана Рустам Магсумов даст фору и ветеранам, и молодым ребятам.

Первенство и чемпионат по каратэ OPEN-BASHKORTOSTAN посвятили Дню Победы. Впрочем, как и предыдущие 32 турнира. Спортсмены чтят память героев и уважают подвиг предков. Правда, среди почетных гостей все меньше ветеранов.

Среди участников – и опытные ветераны, и совсем юные спортсмены. Порядка 100 каратистов вышли на татами. Соревновались в разных дисциплинах – ката и кумитэ.

Приехали спортсмены из Учалов, Кумертау. Были представлены сразу несколько школ Уфы. Турнир стал полезным не только для спортсменов, но и для судейского корпуса.