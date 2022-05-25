В Башкирии прошел турнир по вольной борьбе памяти Павла Пономарёва

Второй год в селе Чуваш-Кубово прошёл турнир по вольной борьбе памяти Павла Ивановича Пономарёва. Он был проведён в рамках программы «Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан». В соревнованиях приняли участие более 100 юношей и девушек младшей возрастной группы из десяти городов и районов республики.

Благодаря этой программе мы в сельских школах собираем учащихся, которые занимаются конкретно борьбой, вольной, греко-римской. Благодаря тому, что прямо в школе идут занятия.

Рафис Садыков, заместитель главного судьи соревнований

Школа спортивной борьбы в Иглинском районе республики показывает высокие результаты. За 29 лет было выпущено шесть мастеров спорта, члены команды сборной России, призёры европейских турниров. Самым известным воспитанником является четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Сергей Корнилаев. На турнире успешно выступил и его потомок Дмитрий.

 Я пытался выкинуть соперника прогибом. Он держал мою голову, чтобы уйти от захвата пришлось его выкинуть. Начал набирать баллы и выиграл бой по баллам.

Дмитрий Корнилаев, победитель соревнований
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