В Башкирии прошел турнир по вольной борьбе памяти Павла Пономарёва

Второй год в селе Чуваш-Кубово прошёл турнир по вольной борьбе памяти Павла Ивановича Пономарёва. Он был проведён в рамках программы «Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан». В соревнованиях приняли участие более 100 юношей и девушек младшей возрастной группы из десяти городов и районов республики.