Житель Башкирии поджёг дом с людьми: погибли два человека

35-летнего жителя села Тирлянский обвинили в жестоком убийстве двух мужчин. Сельчанин поджёг дом, в котором находились люди.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, 21 мая утром в службу спасения поступило сообщение о крупном возгорании в доме по улице Пионерской. В сгоревшем доме нашли тело 72-летнего мужчины. Ещё одному 50-летнему мужчине потребовалась помощь врачей. Его экстренно госпитализировали, но спасти пострадавшего не удалось.

Оказалось, в доме жили 50-летний и 35-летний товарищи. В злополучный вечер они выпивали с 72-летним соседом. Однако между гостем и хозяином дома вспыхнула ссора. 35-летний мужчина решил отомстить обидчику – он вышел на веранду, поджег коробку с мусором и ушел к знакомому. Огонь уничтожил дом и унес жизни двух людей.

К слову, поджигатель пришёл к дому во время пожара, помог госпитализировать 50-летнего товарища и даже поехал с ним в больницу. Когда он вернулся в село, его задержали правоохранители. Сейчас мужчина взят под стражу.