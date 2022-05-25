В Башкирии последний звонок прозвенел почти для 17 тысяч выпускников

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава республики. Радий Хабиров поздравил одиннадцатиклассников, их родителей и учителей, а также пожелал ребятам спокойно и уверенно преодолеть выпускные экзамены, закончив обращение словами: «В добрый путь!» И они сегодня и вправду словно ступили на новую дорогу – дорогу взрослой жизни. Танцевальным флешмобом отпраздновали окончание школьной жизни в Уфе. Тысячи выпускников станцевали прощальный вальс.

Глядя на эту картину, особенно радоваться должен учитель музыки. Но репертуар сегодня выбирают они. Перед школьным вальсом «Медлячок» от Басты. Быть может, это последняя возможность спеть всем классом.

Учителя как многодетные родители. Каждый классный руководитель провожает во взрослую жизнь несколько десятков школьников, выросших на их глазах и с их помощью.

Погода сегодня устроила сюрприз. В гимназии имени Рами Гарипова прощальный вальс проходил не только под башкирскую композицию, но и под капли дождя. А в первом лицее компанию в танце учителям и школьникам составил Максим Забелин. Руководитель администрации главы республики так проникся атмосферой, что поймал ностальгию.

В 1996 году я окончил среднюю школу №1 города Суджа Курской области. Погода была более благоприятная. Школа – это не только знания, это формирование личности, первый шаг к самостоятельной жизни. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

И многим родителям тяжело поверить, что этот отрезок жизни их детьми уже пройден. И как сдержать слёзы даже мужчинам, когда вчерашняя первоклашка уже на пороге университета.

А ведь сегодня всё могло ограничиться празднованием в стенах школы. Танцевальный флешмоб, на котором собрались все школы города, был под угрозой срыва.

Мы утром переживали из-за погоды. Буквально за секунды решили, что будем проводить. С ребятами держали обратную связь. Помню свой выпускной. Я вел концерт и чуть не забыл подарить букет своей маме. Азат Батыршин, начальник управления образования администрации г. Уфы

И провести праздник при любой погоде было верным решением. Этот день школьники и учителя запомнят на всю жизнь. Тысячи выпускников и один танец для всех.