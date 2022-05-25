Башкирия вошла в топ-10 регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников

Итоги заключительного этапа подвели в Уфе на площадке центра талантов «Аврора». В мероприятии приняли участие победители, призеры состязаний, их наставники, представители Минпросвещения России, регионального Министерства образования и науки и фонда «Талант и успех». 

Башкортостан представил свой опыт проведения заключительных этапов олимпиады. В этом году 9 школьников стали победителями, 27 – призерами. Кроме чествования, дети получат денежную поддержку.  Премию главы Республики Башкортостан в размере 100 тысяч рублей получат победители, 60 –  призеры, такие же суммы их наставники.

Фото №1 - Башкирия вошла в топ-10 регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников

На следующий год мы должны ставить цель попасть уже в пятерку лучших. Для этого мы должны проводить профильные учебно-тренировочные сборы, глубже зайти в историю отбора талантливых детей и молодежи, увеличить количество участников на заключительном этапе, чтобы увеличить количество призеров.

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