Башкирия вошла в топ-10 регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников

На следующий год мы должны ставить цель попасть уже в пятерку лучших. Для этого мы должны проводить профильные учебно-тренировочные сборы, глубже зайти в историю отбора талантливых детей и молодежи, увеличить количество участников на заключительном этапе, чтобы увеличить количество призеров.

Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан