Башкирия вошла в топ-10 регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников

Итоги заключительного этапа подвели в Уфе на площадке центра талантов «Аврора». В мероприятии приняли участие победители, призеры состязаний, их наставники, представители Минпросвещения России, регионального Министерства образования и науки и фонда «Талант и успех».
Башкортостан представил свой опыт проведения заключительных этапов олимпиады. В этом году 9 школьников стали победителями, 27 – призерами. Кроме чествования, дети получат денежную поддержку. Премию главы Республики Башкортостан в размере 100 тысяч рублей получат победители, 60 – призеры, такие же суммы их наставники.