В Уфе состоялся общегородской "Последний звонок"

Торжественно поздравил ребят мэр Уфа Ратмир Мавлиев: «Поздравляю с праздником. Вспоминаю время, когда сам был выпускником. Вы прошли большой путь, позади много сложностей, впереди — экзамены. Для вас открываются новые возможности, нужно сделать правильный выбор. Не бойтесь искать себя», — напутствовал он.