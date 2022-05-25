В Уфе состоялся общегородской "Последний звонок"

В Башкирии для всех выпускников школ 25 мая прозвенел Последний звонок. После главного школьного праздника старшеклассникам предстоят экзамены и поступление в высшие учебные заведения.
Общегородской "Последний звонок" в башкирской столице состоялся в парке «Ватан». Разделить праздник с выпускниками пришли учителя, родители и близкие друзья вчерашних школьников.
Торжественно поздравил ребят мэр Уфа Ратмир Мавлиев: «Поздравляю с праздником. Вспоминаю время, когда сам был выпускником. Вы прошли большой путь, позади много сложностей, впереди — экзамены. Для вас открываются новые возможности, нужно сделать правильный выбор. Не бойтесь искать себя», — напутствовал он.