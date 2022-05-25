В Уфе судят организатора потребкооператива «Инвестсоцвклад»

Оставшиеся без денег пенсионеры едва не устроили самосуд над организатором потребительского кооператива «Инвестсоцвклад». В Верховном суде республики прошло заседание по делу обманутых вкладчиков.

Толпа пенсионеров готова разорвать на части Евгения Митина – главного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. За несколько минут до начала судебного заседания, не давая пройти в здание. Пострадавшие в надежде заработать вложили свои кровные в потребительский кооператив Митина «Инвестсоцвклад».

Я не могу сейчас их вам вернуть! Вы же видите, решается вопрос о моем заключении!

Евгений Митин
Фото №1 - В Уфе судят организатора потребкооператива «Инвестсоцвклад»

Евгений Митин со своими коллегами спроектировал целую машину по отмыванию денег. Среди пострадавших в основном пенсионеры. В надежде получить выгоду каждый вложил от пяти тысяч до нескольких миллионов рублей. 

– Сколько денег вложили? – Миллион триста с мужем вместе.  Хотели купить квартиру, потому что я живу в доме без удобств. А я выходец из детского дома!

Пострадавшие

Отдавали все свои накопления, продавали квартиры. Но по итогу ни обещанных 14 процентов годовых, ни самих вкладов. Алексей Антохин откладывал пенсию до лучших времен. Решил накопленные деньги из банка  переложить в «Инвестсоцвклад». Тоже остался ни с чем.

Пенальти

Мы видите, пожилые люди, советские. В то время такого не было! Чтобы вот так, в открытую обманывать. Поэтому доверяли…

Алексей Антохин, пострадавший

Деньги пенсионеров в барабане финансовой прачечной крутились четыре года. Евгений Митин и его сообщники похитили у людей астрономическую по понятиям потерпевших сумму – почти два миллиарда рублей. Пока воротилы финансового рынка жили на широкую ногу, обманутые вкладчики в прямом смысле еле сводили концы с концами.

У нас уже есть даже самоубийцы, которые не выдержали, все вклады свои внесли! Есть онкологией больные, которые не выдержали всего этого. Я вот никогда не страдала гипертонией, и у меня случился гипертонический криз, я лежала в больнице… Вот уже третий год не могу сделать ни ремонт в квартире, ни операцию – ничего.

Потерпевшая

Возле здания суда потерпевшие устроили настоящий митинг. Требовали вернуть деньги, которые украли у них обвиняемые.

Дело может затянуться, говорят юристы. Адвокат обвиняемых утверждает: его клиенты лишь номинальные организаторы преступной группы. Основной руководитель до сих пор находится на свободе.

При этом дело у нас содержит все доказательства, указывающие на персону этого лица – такой секрет полишинеля. При этом на сегодняшний день это лицо не признано подозреваемым, не объявлено в розыск. И непонятно, что происходит в этом направлении.

Артур Галлямов, адвокат

Но это версия адвоката. Кто на самом деле организовал финпирамиду и обманул сотни потерпевших, предстоит решить суду. Обманутые вкладчики намерены идти до конца.

Следующее судебное заседание перенесли на середину июня. Сейчас фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Вероятно, ближайшее слушание пройдет с тем же размахом, а пострадавших окажется еще больше. Правда, как говорят эксперты, в таких случаях компенсации добиваются единицы. Жертвам остается только надеяться на максимально суровый приговор инициаторам финансовой аферы.

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