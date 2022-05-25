В Уфе судят организатора потребкооператива «Инвестсоцвклад»

У нас уже есть даже самоубийцы, которые не выдержали, все вклады свои внесли! Есть онкологией больные, которые не выдержали всего этого. Я вот никогда не страдала гипертонией, и у меня случился гипертонический криз, я лежала в больнице… Вот уже третий год не могу сделать ни ремонт в квартире, ни операцию – ничего.

Потерпевшая