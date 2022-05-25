В Уфе судят организатора потребкооператива «Инвестсоцвклад»

Оставшиеся без денег пенсионеры едва не устроили самосуд над организатором потребительского кооператива «Инвестсоцвклад». В Верховном суде республики прошло заседание по делу обманутых вкладчиков.
Толпа пенсионеров готова разорвать на части Евгения Митина – главного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. За несколько минут до начала судебного заседания, не давая пройти в здание. Пострадавшие в надежде заработать вложили свои кровные в потребительский кооператив Митина «Инвестсоцвклад».
Евгений Митин со своими коллегами спроектировал целую машину по отмыванию денег. Среди пострадавших в основном пенсионеры. В надежде получить выгоду каждый вложил от пяти тысяч до нескольких миллионов рублей.
Отдавали все свои накопления, продавали квартиры. Но по итогу ни обещанных 14 процентов годовых, ни самих вкладов. Алексей Антохин откладывал пенсию до лучших времен. Решил накопленные деньги из банка переложить в «Инвестсоцвклад». Тоже остался ни с чем.
Деньги пенсионеров в барабане финансовой прачечной крутились четыре года. Евгений Митин и его сообщники похитили у людей астрономическую по понятиям потерпевших сумму – почти два миллиарда рублей. Пока воротилы финансового рынка жили на широкую ногу, обманутые вкладчики в прямом смысле еле сводили концы с концами.
Возле здания суда потерпевшие устроили настоящий митинг. Требовали вернуть деньги, которые украли у них обвиняемые.
Дело может затянуться, говорят юристы. Адвокат обвиняемых утверждает: его клиенты лишь номинальные организаторы преступной группы. Основной руководитель до сих пор находится на свободе.
Но это версия адвоката. Кто на самом деле организовал финпирамиду и обманул сотни потерпевших, предстоит решить суду. Обманутые вкладчики намерены идти до конца.
Следующее судебное заседание перенесли на середину июня. Сейчас фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Вероятно, ближайшее слушание пройдет с тем же размахом, а пострадавших окажется еще больше. Правда, как говорят эксперты, в таких случаях компенсации добиваются единицы. Жертвам остается только надеяться на максимально суровый приговор инициаторам финансовой аферы.