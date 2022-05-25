В УГНТУ завершился молодежный фестиваль Digital Generation

В мероприятии приняли участие учащиеся школ, колледжей и вузов со всей России. Более 150 человек представили свои разработки, получили новые знания и опыт.
Два месяца напряженной борьбы, новые знания и колоссальный опыт. И вот она, заслуженная награда. Фестиваль Digital Generation собрал в стенах УГНТУ лучшие молодые умы со всей России. Ребята создавали чат-боты, разрабатывали новые цифровые технологии в сфере экономики, безопасности и логистических процессов. Придумывали и защищали свои проекты.
Молодежный форум включал в себя мероприятия и для школьников, и для учащихся колледжей и вузов. Для старшекурсников высших учебных заведений организовали хакатон, где ребята решали профессиональные задачи управленческого характера. А на школьном чемпионате «Информационный спиннер» старшеклассники освоили навыки работы с большим массивом данных, узнали, как обрабатывать и визуализировать эту информацию.
Мероприятие прошло в рамках реализации программы стратегического развития университета «Приоритет 2030». Организовать фестиваль получилось благодаря гранту, выигранному в конкурсе «Молодежные комьюнити 2022».
Главная цель молодежного фестиваля – развить у подрастающего поколения новые цифровые навыки и создать такие условия для учёбы, которые позволят вчерашним школьникам выбрать траекторию своего будущего профессионального развития. Ведь за проектами этих ребят будут стоять и новые изобретения, и рационализация, и безопасность.