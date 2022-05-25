В УГНТУ завершился молодежный фестиваль Digital Generation

В мероприятии приняли участие учащиеся школ, колледжей и вузов со всей России. Более 150 человек представили свои разработки, получили новые знания и опыт.

Два месяца напряженной борьбы, новые знания и колоссальный опыт. И вот она, заслуженная награда. Фестиваль Digital Generation собрал в стенах УГНТУ лучшие молодые умы со всей России. Ребята создавали чат-боты, разрабатывали новые цифровые технологии в сфере экономики, безопасности и логистических процессов. Придумывали и защищали свои проекты.

Представляла я свою игру. Свои работы мы защищали в «Зуме». И вот удалось даже занять первое место. Ольга Симонова, студентка Горного колледжа г. Кумертау

Это был интересный опыт, в котором было нервно, но всё же полезно знать, как это всё устроено. К тому же работу я писал на C Sharp, мне было интересно узнать, что это за язык, и я научится. Илья Жонин, студент Горного колледжа г. Кумертау

Молодежный форум включал в себя мероприятия и для школьников, и для учащихся колледжей и вузов. Для старшекурсников высших учебных заведений организовали хакатон, где ребята решали профессиональные задачи управленческого характера. А на школьном чемпионате «Информационный спиннер» старшеклассники освоили навыки работы с большим массивом данных, узнали, как обрабатывать и визуализировать эту информацию.

Я вынес для себя опыт работы с базами данных. Мне понравилось участие в этом конкурсе, и я хотел бы и дальше двигаться в этом направлении информационных технологий. Эмиль Курамшин, учащийся лицея №83

Мероприятие прошло в рамках реализации программы стратегического развития университета «Приоритет 2030». Организовать фестиваль получилось благодаря гранту, выигранному в конкурсе «Молодежные комьюнити 2022».

Институт нефтегазового бизнеса стал победителем этого конкурса с проектом Digital Generation. Сам проект направлен на выявление IT-компетенций у обучающихся. Проведение такого масштабного конкурса, конечно, состоялось благодаря руководству нашего университета в лице ректора и проректора по молодёжной политике, а также благодаря нашим стратегическим партнёрам, это компания «1С-Поволжье». Татьяна Лейберт, директор Института нефтегазового бизнеса УГНТУ

Каждый конкурс был направлен на то, чтобы раскрыть особенности и таланты у студентов и школьников и привлечь их к развитию IT-компетенций. Эльвира Халикова, руководитель школы научного развития и студенческого научного общества института нефтегазового бизнеса УГНТУ