ФК «Уфа» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом»

В первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне футбольный клуб «Уфа» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом». Счет в этом матче с пенальти открыл нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. Он забил уже 20-й гол в сезоне.

Во втором тайме уфимцы получили право на еще один пенальти. Его уверенно реализовал Владислав Камилов. Через несколько минут один мяч для «Оренбурга» после стандарта отыграл Ренато Гойкович. А вскоре сравнял счёт капитан хозяев Андрей Малых.