В Уфе пройдет чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

На следующей неделе в Уфе пройдет республиканский чемпионат по гребле на байдарках и каноэ. Турнир станет отборочным на первенство страны и Спартакиаду молодежи России. В отсутствие международных соревнований юниорская и основная национальная команды будут принимать участие во внутренних стартах. Как к состязаниям готовятся башкирские сборники, в каких условиях занимаются мастера и юные спортсмены?
И такое здесь случается довольно часто, как минимум пять падений за тренировку. Но домой никто не спешит. Вынырнул из воды, переоделся и снова в лодку.
Средства передвижения у начинающих гребцов не ограничиваются обычными байдаркой и каноэ. Закрепленная балка с двумя кусками пенопласта помогает новичку удержать баланс. Совсем юные воспитанники школы плавают на сдвоенных байдарках, чтобы не перевернуться. После месяцев тренировок ребята пересаживаются на более узкие лодки.
Делиться секретными наработками со всей страной Константин Худык не спешит. Он тренирует гребцов уже 45 лет. Сначала работал в Краснодаре и Ульяновске, затем переехал в Уфу. Условия для работы здесь великолепные, считает наставник. Не хватает только тренировочной базы. Лодки на воду гребцы спускают с баржи, там же хранится весь спортивный инвентарь. О душевых, санузлах и местах для переодевания ребята пока только мечтают. Несмотря на отсутствие условий для тренировок, каждый год в регионе появляются новые мастера спорта и чемпионы страны.
Отдельно от новичков тренируются мастера. Владимир Гараев, Кирилл Барзилов и Андрей Самойлов готовятся к чемпионату республики. Соревнование станет отборочным на Россию. Чемпионат республики пройдет в Уфе 4 июня. По его результатам будет сформирована сборная Башкортостана.