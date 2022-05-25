Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет

Певица Наргиз Закирова подверглась санкциям из-за постов, дискредитирующих российских военных в рамках спецоперации. Наргиз запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет.

По словам адвоката певицы, во время пересечения границы Наргиз вручили запрет на въезд сроком на 50 лет, что стало большим сюрпризом для самой артистки. Главное причиной запрета являются посты в соцсетях Наргиз, где она освещала события на Украине, ссылаясь исключительно на личное оценочное мнение.