Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет

Певица Наргиз Закирова подверглась санкциям из-за постов, дискредитирующих российских военных в рамках спецоперации. Наргиз запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет.
По словам адвоката певицы, во время пересечения границы Наргиз вручили запрет на въезд сроком на 50 лет, что стало большим сюрпризом для самой артистки. Главное причиной запрета являются посты в соцсетях Наргиз, где она освещала события на Украине, ссылаясь исключительно на личное оценочное мнение.
Наргиз Закирова не единственный деятель шоу-бизнеса, которая получила запрет на въезд до 2072 года. В список также вошли: Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и другие представители эстрады.