В России планируют отказаться от Болонской системы высшего образование и вернуть специалитет

В России планируют отказаться от Болонской системы образования. Об этом сообщает министерство образования РФ.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что Российская Федерация разработает свою систему образования, где в основе будут лежать интересы национальной экономики и пространство для возможностей.
По словам министра, Болонская система – давно прожитый этап. В настоящее время эта система высшего образования предполагает двухуровневое обучение – бакалавриат и магистратуру. Ранее депутат Виталий Милонов предлагал возродить традиционную систему специалитета с пятилетним обучением.