В России планируют отказаться от Болонской системы высшего образование и вернуть специалитет

В России планируют отказаться от Болонской системы образования. Об этом сообщает министерство образования РФ.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что Российская Федерация разработает свою систему образования, где в основе будут лежать интересы национальной экономики и пространство для возможностей.