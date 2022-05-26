Жительница Башкирии, пытаясь найти работу, лишилась 200 тысяч рублей

60-летняя жительница Салавата обратилась в полицию и рассказала, что лишилась почти 200 тысяч рублей в поиске подработки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - Жительница Башкирии, пытаясь найти работу, лишилась 200 тысяч рублей

На телефон заявительницы поступил звонок от незнакомой женщины, которая предложила помощь в трудоустройстве. В ходе разговора звонившая попросила пенсионерку перейти на одну из многочисленных платформ для видеоконференцсвязи для общения.

Уже общаясь по видеосвязи, горожанка просто стала действовать по инструкции собеседницы: вошла в онлайн-банк и перевела более 9 тысяч рублей сначала на собственный номер телефона, потом их же на посторонний. На следующий день женщине позвонил уже мужчина, который попросил перевести денежные средства с одного вклада на другой, а затем уже на счет другого банка. Горожанке поступило сообщение о том, что она создает код для снятия 144 тысяч рублей. Этот код женщина передала своему собеседнику.

пресс-служба МВД по РБ

Спустя день женщине вновь позвонили и попросили оформить кредит на 45 тысяч рублей. После оформления кредита заявительница получила код подтверждения, который тут же передала своему собеседнику. Со счета были списаны все деньги.

Так и не получив работу, соискательница обратилась в дежурную часть городского отдела полиции.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями