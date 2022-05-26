Жительница Башкирии, пытаясь найти работу, лишилась 200 тысяч рублей

60-летняя жительница Салавата обратилась в полицию и рассказала, что лишилась почти 200 тысяч рублей в поиске подработки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
На телефон заявительницы поступил звонок от незнакомой женщины, которая предложила помощь в трудоустройстве. В ходе разговора звонившая попросила пенсионерку перейти на одну из многочисленных платформ для видеоконференцсвязи для общения.
Спустя день женщине вновь позвонили и попросили оформить кредит на 45 тысяч рублей. После оформления кредита заявительница получила код подтверждения, который тут же передала своему собеседнику. Со счета были списаны все деньги.
Так и не получив работу, соискательница обратилась в дежурную часть городского отдела полиции.