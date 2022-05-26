Жительница Башкирии, пытаясь найти работу, лишилась 200 тысяч рублей

Уже общаясь по видеосвязи, горожанка просто стала действовать по инструкции собеседницы: вошла в онлайн-банк и перевела более 9 тысяч рублей сначала на собственный номер телефона, потом их же на посторонний. На следующий день женщине позвонил уже мужчина, который попросил перевести денежные средства с одного вклада на другой, а затем уже на счет другого банка. Горожанке поступило сообщение о том, что она создает код для снятия 144 тысяч рублей. Этот код женщина передала своему собеседнику.

пресс-служба МВД по РБ