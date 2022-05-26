В Башкирии оперативники задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков

В конце апреля в Октябрьском оперативники получили информацию, что у одного из местных жителей могут храниться наркотические вещества. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

Фото №1 - В Башкирии оперативники задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, оперативники обнаружили у мужчины наркотическое веществл, а также телефон, стеклянные трубки и электронные весы. Согласно проведенной экспертизе, изъятым веществом является каннабис, масса которого составила свыше 800 граммов.

Горожанин сотрудникам полиции пояснил, что ранее он работал водителем в акционерном обществе и доставлял продукты питания по всей стране. В ноябре 2021 года он выехал в рейс. Доехав до Московской области, горожанин заглянул в гости к своим знакомым. После вновь отправился в дорогу. Через некоторое время он остановился в одном из лесных массивов, чтобы отдохнуть, точного адреса сказать не может. Прогуливаясь по лесу, он нашел под деревом полимерный пакет, который был накрыт ветками и прочим мусором. Развернув содержимое, мужчина понял, что это запрещенное вещество. Наркотик он забрал домой и употреблял его в течение двух дней.

пресс-служба МВД по РБ

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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