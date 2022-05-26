В Башкирии оперативники задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков

Горожанин сотрудникам полиции пояснил, что ранее он работал водителем в акционерном обществе и доставлял продукты питания по всей стране. В ноябре 2021 года он выехал в рейс. Доехав до Московской области, горожанин заглянул в гости к своим знакомым. После вновь отправился в дорогу. Через некоторое время он остановился в одном из лесных массивов, чтобы отдохнуть, точного адреса сказать не может. Прогуливаясь по лесу, он нашел под деревом полимерный пакет, который был накрыт ветками и прочим мусором. Развернув содержимое, мужчина понял, что это запрещенное вещество. Наркотик он забрал домой и употреблял его в течение двух дней.

пресс-служба МВД по РБ