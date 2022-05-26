В Башкирии оперативники задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков

В конце апреля в Октябрьском оперативники получили информацию, что у одного из местных жителей могут храниться наркотические вещества. В ходе проверки данная информация подтвердилась.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, оперативники обнаружили у мужчины наркотическое веществл, а также телефон, стеклянные трубки и электронные весы. Согласно проведенной экспертизе, изъятым веществом является каннабис, масса которого составила свыше 800 граммов.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.