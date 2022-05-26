В Башкирии за мошенничество будут судить доцента университета

В Стерлитамаке доцента кафедры математического моделирования СФ БашГУ будут судить за мошенничество. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Все произошло в ноябре 2017 года. Обвиняемая предложила координатору ФМиИТ найти студентов, желающих получить материальную поддержку, часть суммы которой необходимо будет передать преподавателю. 14 обучающимся было перечислено более 56 тысяч рублей, из которых почти 31 тысяча рублей переданы доценту.
Денежные средства женщина потратила на личные нужды. Свою вину она не признала. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.