В Башкирии за мошенничество будут судить доцента университета

Все произошло в ноябре 2017 года. Обвиняемая предложила координатору ФМиИТ найти студентов, желающих получить материальную поддержку, часть суммы которой необходимо будет передать преподавателю. 14 обучающимся было перечислено более 56 тысяч рублей, из которых почти 31 тысяча рублей переданы доценту.