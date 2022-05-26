В Уфе 85-летняя бабушка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

В отделение полиции Уфы обратилась 85-летняя бабушка и рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина и сообщила – «Ваша внучка попала в ДТП». Испуганная пенсионерка отдала мошенникам все сбережения. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Уфе 85-летняя бабушка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

После произнесенных слов, мир пожилой уфимки рухнул. Она готова была отдать все свои накопления, только бы внучку спасли врачи. А мошенники в трубке телефона, тем временем, не переставая говорили, для убедительности к делу привлекли «подставную» родственницу, которая подтвердила слова звонившей аферистки. Удерживая пенсионерку постоянно на связи, звонившие заставили ее приготовить сбережения и передать их курьеру.

пресс-служба МВД по РБ

Доверчивая бабушка передала посреднику 200 тысяч рублей. Вскоре уфимка связалась с дочерью и сообщила известие. К счастью, выяснилось, что внучка ни в какое ДТП не попадала.

С аналогичным заявлением в отделение полиции Уфы обратилась 81-летняя бабушки. Мошенники забрали у нее 100 тысяч рублей.

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