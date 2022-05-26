В Уфе 85-летняя бабушка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

После произнесенных слов, мир пожилой уфимки рухнул. Она готова была отдать все свои накопления, только бы внучку спасли врачи. А мошенники в трубке телефона, тем временем, не переставая говорили, для убедительности к делу привлекли «подставную» родственницу, которая подтвердила слова звонившей аферистки. Удерживая пенсионерку постоянно на связи, звонившие заставили ее приготовить сбережения и передать их курьеру.

пресс-служба МВД по РБ